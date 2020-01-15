2020/01/15 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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الصليب الأحمر توضح حقيقة حصولها على معلومات بشأن أسرى الحرب العراقية الإيرانية

يتبع .



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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر الشيخ محمد سالم الزيداوي، الاربعاء، باصابته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال وسط المحافظة.

وقال الزيداوي لـ (بغداد اليوم)، "تعرضت لمحاولة اغتيال وسط البصرة".

وأضاف، "اصب

بغداد اليوم- بغداد

أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020) على ضرورة احترام السيادة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير استقبل السفير الاسباني لدى بغداد هنسكي اسكوبار، وشد

بغداد اليوم -بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن العراق نقطة استقرار وسلام بين القوى الإقليمية والدولية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته

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