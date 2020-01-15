الحرس الثوري: لن يُفكر أحد بعد الآن في الاعتداء علينا

2020/01/15 | 15:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد قائد #الحرس_الثوري الإيراني #حسين_سلامي، الأربعاء، أن أحداً لن يفكر بعد الآن في شنّ اعتداءات على #إيران.سلامي قال في مؤتمر، نقلته وسائل إعلام إيرانية: «إننا […]

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