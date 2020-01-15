الجيش السوداني: الحياة عادت لطبيعتها في العاصمة وسيتم محاسبة المتمردين بالقانون

2020/01/15 | 15:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش السوداني، الأربعاء، أنه سيتم محاسبة الضباط المتمردين الذين شاركوا في عملية التمرد التي وقعت الثلاثاء، داخل جهاز المخابرات، والتي أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين.

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