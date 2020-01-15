تونس : الكشف عن تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب و أردوغان

2020/01/15 | 15:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب التونسي، اليوم الأربعاء، على مناقشة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، حول ما دار في زيارته الغامضة إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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