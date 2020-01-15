2020/01/15 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرقي مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : السيسي يفتتح “قاعدة برنيس” العسكرية الأكبر في منطقة البحر الأحمر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : السيسي يفتتح “قاعدة برنيس” العسكرية الأكبر في منطقة البحر الأحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).