الموصل تشكو حصارا اقتصاديا من نوع آخر | تقرير

2020/01/15 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منذ احتلال تنظيم داعش الإرهابي وحتى اليوم تشكو مدينة الموصل من حصار اقتصادي من نوع آخر، أثقل كاهل ابنائها باستمرار غلق شركات التحويل المالي رغم استباب الوضع الأمني فيها.

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