2020/01/15 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب لم يبخل المنتفضون والمنتفضات بالنفس والنفيس من أجل تحقيق الهدف المركزي المنشود، هدف تغيير النظام السياسي الطائفي المحاصصي الفاسد والمشوه والموبوء والخاضع للجارة إيران بشكل تام، ولم يتوقفوا عن النضال منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور عن التظاهر والاحتجاج والتجمع في ساحات وشوارع النضال في وسط وجنوب العراق والعاصمة بغداد، ولم يتخلوا عن الخيام رغم الاختطاف والترويع والتعذيب والتوقيع على أوراق بيضاء تفرض على ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كاظم حبيب - أيتها المنتفضات، أيها المنتفضون الاحرار: احذروا الالتفاف على هدف الانتفاضة المركزي، أحذروا الطغمة الحاكمة ومؤامراتها ضد التغيير!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كاظم حبيب - أيتها المنتفضات، أيها المنتفضون الاحرار: احذروا الالتفاف على هدف الانتفاضة المركزي، أحذروا الطغمة الحاكمة ومؤامراتها ضد التغيير!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).