فاطمة ناعوت - لا أملكُ إلا ابتسامتي!

2020/01/15 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت بينما أشاهدُ الفيلم العظيم Gods of Egypt من إخراج "أليكس بروياس"، الأسترالي اليوناني المولود في الأسكندرية، استوقفتني عبارة جارحة الجمال: “لا أملكُ إلا ابتسامتي"، قالتها فتاة فقيرة في لحظة الحساب، خلال رحلتها إلى العالم الآخر.وفق الأدبيات المصرية القديمة، قبل مرحلة النهوض المعرفي، كان المتوفى يشتري الفردوسَ بقرابين الذهب؛ يضعها في كفّة الميزان مقابل ريشة الخلود في الكفّة الأخرى.فإن ثَقُلَت ثروتُ......

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