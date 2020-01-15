منتقدين قانون الاصلاح.. تظاهرة للسجناء السياسيين أمام برلمان كردستان

2020/01/15 | 16:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



شهدت مدينة اربيل ، الاربعاء، تظاهرة للسجناء السياسيين أمام مبنى برلمان اقليم كردستان.

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