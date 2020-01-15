التعليم النيابية تبحث مع الوزارة وضع الجامعات الحالي والاخيرة تدرس اعتبار السنة (عدم رسوب)

2020/01/15 | 16:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحثت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الاربعاء، مع وزارة التعليم وضع الجامعات والمعاهد والمعوقات التي تواجهها في الوقت الراهن، فيما بينت الوزارة انها تدرس اعتبار السنة الحالية عدم رسوب.

وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "ناقشت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة غيداء كمبش مع وفد من وزارة التعليم برئاسة د.فؤاد قاسم الوكيل الفني، وضع الجامعات والمعاهد العراقية في المحافظات والاقليم وسبل تذليل الصعوبات التي تواجهها تلك الجامعات".

واضافت "كما وناقشت التقويم الجامعي الجديد وضرورة التواصل مع كافة ابناءنا الطلبة وحل مشاكلهم والتأكيد على الجامعات في استخدام صلاحياتهم للنظر للحالات الانسانية لبعض الطلبة التي تستوجب اجراءات سريعة".

وبينت "كما اكدت الوزارة بانها تدرس قرار اعتبار السنة الدراسية عدم رسوب وكذلك الدرجات الحرجة وفيما يخص الإبقاء على عطلة يوم السبت، فكان هناك تاكيد على ان الجامعات مخولة في ذلك في حالة عدم الحاجة للإلغاء وعدم وجود اي اجراءات او عقوبات ممكن ان تتخذ بحق اي طالب".

ولفتت الى انه "تمت مناقشة مواضيع اخرى تخص الدراسات العليا واجور التعليم الموازي والأهلي والمنحة المجانية وإمكانية فتح نافذة اخرى لمن لم يتسنى له التقديم على الكليات الاهلية بسبب الوضع العام".

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