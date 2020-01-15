اليك سيدتي.. هذه الحلول تعتبر الأفضل لتوحيد لون البشرة وإزالة البقع

2020/01/15 | 16:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يمكن للكريمات المفتّحة للجلد أن تكون مفيدة لتوحيد لون البشرة والتخفيف من حدّة البقع الظاهرة عليها، ولكنها لا تقدّم في معظم الأحيان حلولاً جذريّة، ولذلك تصبح الحاجة ملحّة للجوء إلى تقنيّات أخرى يتمّ تطبيقها في العيادات التجميليّة وتؤمّن نتائج مثاليّة في هذا المجال، تعرّفوا عليها فيما يلي.

- التقشير بحوامض الفاكهة:

يتميّز هذا التقشير بكونه سطحياً، وهو يحتوي على نسبة من الحوامض تتراوح بين 50 و70% مما يجعل منه وسيلة مثالية للتخفيف من البقع وتنشيط خلايا الجلد، يترافق هذا التقشير مع شعور بالوخز لمدة 3دقائق، وهو يتسبب بجفاف البشرة قليلاً ولكنه غير مؤلم.

يؤمّن هذا التقشير إشراقاً فورياً للبشرة التي تصبح موحّدة وتبدو كأنها تخلّصت من السموم التي تفقدها حيويّتها.



وهو يساعد على المدى الطويل في تنشيط الكولاجين والتخفيف من التجاعيد، على أن يتمّ حماية البشرة من الشمس بعد تطبيق هذا العلاج.

خلافاً للمعتقدات السائدة، لا يتسبب هذا التقشير بتحسّس البشرة بل يعمل على زيادة كثافتها وإعادة الحيوية إليها كما أنه يخفّف من آثار حب الشباب والبقع البنيّة.



ويمكن تطبيقه حتى على البشرات التي اكتسبت لوناً برونزياً جراء التعرّض للشمس، يُطبّق هذا العلاج في 4 جلسات يفصل فيما بينها حوالي أسبوعين على أن يتزامن مع استعمال منزليّ لكريم غنيّ بحوامض الفاكهة أو الفيتامينC.

- التقشير بالأكسجين:

يجمع هذا العلاج بين فوائد التقشير بحمض الغليكوليك الذي يجدد البشرة بشكل فوريّ، بالإضافة إلى فوائد العلاج بالأكسجين الذي يسمح للجلد بأن يتنفّس بشكل أفضل ويعزّز آليّة تصنيع آلياف مجدّدة لأنسجة الجلد.

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