2020/01/15 | 16:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتهم النائب السابق حيدر الملا، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بأنه قادة البلد إلى "الهلاك"، معتبراً أن "خطأ مطبعي" جاء بعبد المهدي لرئاسة الحكومة.وكتب الملا على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "سقط سهوا...مجلس الوزراء يقول ذلك في ملف بعض مدراء الدرجات الخاصة!!".وأضاف "الحقيقة الوحيدة ان عادل عبد المهدي سقط سهوا ليصبح رئيسا لمجلس الوزراء وقاد البلد للهلاك..متى يتم تصحيح هذا الخطأ المطبعي؟".سقط سهوا...مجلس الوزراء يقول ذلك في ملف بعض مدراء الدرجات الخاصة !!الحقيقة الوحيدة ان عادل عبد المهدي سقط سهوا ليصبح رئيسا لمجلس الوزراء وقاد البلد للهلاك..متى يتم تصحيح هذا الخطأ المطبعي ؟#ثورة_تشرين.— Haider Al Mulla (@haidernmulla) ١٥ يناير ٢٠٢٠

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