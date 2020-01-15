مقرب منه: الصدر مُهددٌ من إيران.. إما التصفية أو التحالف مع الميليشيات

2020/01/15 | 16:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف قيادي في #التيار_الصدري، اليوم الأربعاء، عن وجود تهديدات وضغوطات إيرانية لزعيمه #مقتدى_الصدر، وقد خيّرته بإما التصفية أو التحالف مع “#الميليشيات”.وقال القيادي، الذي طلب عدم […]

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