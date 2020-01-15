عودة 150 عائلة نازحة الى قرية في ناحية ابي صيدا بديالى

2020/01/15 | 16:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاربعاء، عن عودة 150 عائلة نازحة الى ناحية ابي صيدا.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "اليوم شهد عقد مؤتمر امني عشائري في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى لمناقشة الاوضاع الامنية والخلافات العشائرية".

واضافت "كذلك تم اعادة نحو 150 عائلة نازحة الى قرية ابو كرمة في الناحية بعد نزوحها بسبب هجمات داعش قبل فترة".

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