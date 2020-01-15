راصد: موجة البرد في طريقها للانحسار واستعدوا لمنخفضين يتسببان بامطار كبيرة

2020/01/15 | 16:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء، إنحسار موجة البرد التي تضرب مدن البلاد حاليا خلال اليومين المقبلين.

وقال الزيادي لـ"الغد برس"، أن "الخرائط تشير إلى أن الموجة الباردة ستضعف من يوم غد الخميس بسبب تحول الرياح السطحية إلى متغيرة الإتجاه ساكنة"، مؤكدا "إنكسار الموجة رسميا وارتفاع درجات الحرارة العظمى سيكون نهار الجمعة المقبلة".

وأشار إلى أن "التوقعات توضح أن درجة الحرارة درجة الحرارة في مدينة بغداد العظمى ستصل إلى ٢٠ مئوية، وفي البصرة وميسان ٢٢ مئوية، وتكون فيها الرياح جنوبية شرقية تنشط بعض الفترات الجمعة".

وذكر الزيادي، أن "حالة مطرية ستتأثر بها مدن البلاد الجمعة، تبدأ بوادرها مساء يوم غد الخميس تدريجيا من الأقسام الغربية للبلاد لتتعمق الجمعة في أغلب مدن البلاد وتكون مختلفة الشدة بين خفيفة ومتوسطة ومناطق متفرقة وسط وجنوب البلاد".

وبين أن "هذه الحالة الماطرة ناتجة عن اندماج منخفض جوي قادم من البحر المتوسط يقابله منخفض البحر الأحمر في الأجواء العراقية".

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