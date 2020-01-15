المالكي يشدد لسفيري اميركا وفرنسا ضرورة العمل على تجنب التصعيد

2020/01/15 | 16:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،اليوم الأربعاء، مع السفيرين الأمريكي والفرنسي لدى العراق مستجدات الأوضاع السياسية.

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