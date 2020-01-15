ملك الأردن: 4 عقود من الحروب اتعبت العراقيين ولن نتخلى عنهم

2020/01/15 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعةأكد الملك الأردني عبد الله الثاني، الاربعاء 15 كانون الثاني 2020، أنه لن يتخلى عن العراق الذي عانى لـ 4 عقود من الحرب والعقوبات.

وحذر عبد الله الثاني، خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبوغ الفرنسية، من "المواجهات بين البلدين لأنها تقود لحرب شاملة تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وستحدث اضطرابات هائلة في الاقتصاد العالمي بأكمله بما فيها أسواق الطاقة، إلى جانب أنها قد تهدد بعودة الإرهاب إلى الظهور في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن "ما يحدث في الشرق الأوسط يترك أثره على كل مكان حول العالم، مشدداً على ان بلاده لن تتخلى عن العراق الذي عانى من أربعة عقود من الحرب والعقوبات والصراع الطائفي وإرهاب داعش.

وشدد الملك الأردني أنه "لا يمكن الوصول إلى عالم أكثر سلامًا دون شرق أوسط مستقر"، موضحاً ان "الاستقرار في الشرق الأوسط غير ممكن دون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في وقت تفاقمت المخاطر والعنف، واستمر بناء المستوطنات، وعدم احترام القانون الدولي".

بغداد اليوم- خاص

نفى القيادي بالحشد الشعبي، فاضل الكرعاوي، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، انتقال قيادات في الحشد إلى إيران، بعد اغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وقال الكرعاوي لـ(بغد

بغداد اليوم-متابعة

قال بيرنى ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الاميركي وأحد المرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي الأمريكي في سباق انتخابات 2020 في مواجهة دونالد ترامب، إنه على الولايات المتحدة عدم الدخول في حرب جديدة بالشرق الأوسط.

وأضاف ساندرز،

بغداد اليوم-بغداد

اتهمت حركة النجباء، بزعامة أكرم الكعبي، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بقصف القواعد العسكرية في العراق، من أجل اتهام الفصائل بتلك الاعمال.

وقال حيدر اللامي عضو المجلس السياسي لحركة النجباء، لـ(بغداد اليوم)، إن "فصائ

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