التظاهرة المليونية ستكون بمثابة استفتاء شعبي لرفض التواجد الأجنبي

2020/01/15 | 16:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة "صادقون" في العراق، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، أن التظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ...

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