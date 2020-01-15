مسرور بارزاني: مستمرون بالإصلاحات ولن نهضم حقوق أي مستحق

2020/01/15 | 16:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني (يناير) 2020، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، سلط رئيس الوزراء الضوء على الزيارة التي أجراها وفد الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى اربيل ، مشيراً إلى أنه تم التأكيد في الاجتماع الأخير مع الحكومة الاتحادية على أهمية الالتزام بالاتفاق المبرم بين الجانبين إزاء النفط والموازنة والبت في المشاكل العالقة استناداً إلى الدستور.

وبعد ذلك، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مشروع قانون الإصلاح في إقليم كوردستان، مؤكداً استمرار الحكومة في العملية الإصلاحية والتي تهدف لتنظيم الرواتب وتوزيع الواردات بعدالة.

وطمأن رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة لن تهضم حقوق أي مستحق ولاسيما ذوي الشهداء والسجناء والموقوفين السياسيين، على أن يتم إرسال جملة من التوضيحات اللازمة بهذا الصدد إلى برلمان إقليم كوردستان لضمان حقوق عوائل الشهداء والسجناء والموقوفين السياسيين.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء مشروع شراكة القطاع الخاص بالعام (PPP) الذي يعد جزءاً من برنامج عمل الحكومة.



وعبّر مجلس الوزراء عن دعمه لهذا المشروع والذي سيتم بموجبه تنفيذ مشاريع إستراتيجية وخدمية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في إطارِ قانوني شفاف يصب بنهاية المطاف في المصلحة العامة.

وعلى ضوء ذلك، وجه مجلس الوزراء وزارة التخطيط والجهات المعنية كافة لدراسة المشروع وإثرائه بالملاحظات والمقترحات ذات الصلة.





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