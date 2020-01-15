العراق يعلق على مشروع “تأمين الخليج” ويخبر قطر موقفه من أزمات 3 دول

2020/01/15 | 16:56 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



علق وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الاربعاء، على مشروع تأمين الخليج وبيان موقف العراق من أزما...

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