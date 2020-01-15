العراق في صدارة البلدان الاكثر تضرراً من الارهاب ‏

2020/01/15 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف معهد الاقتصاد والسلام، اليوم الاربعاء، عن قائمة الدول العشر الأكثر تأثرًا بالإرهاب، وبضمنها العراق، خلال العام 2019.وبحسب نتائج مؤشر الإرهاب العالمي لمنطقة الشرق الأوسط للعام الماض، فإن الدول العشر الأكثر تضرراً، هي: أفغانستان، والعراق، ونيجيريا، وسوريا، وباكستان، والصومال، والهند، واليمن، الفلبين، الكونغو الديمقراطية.وأكد المؤشر، الذي استعرض نتائجه مدير المعهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، سيرغي ستروبانتس، خلال إحاطة إعلامية في نادي المراسلين في أبو ظبي، أن الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 130 في مؤشر هذا العام ، مع تصنيف تأثير الإرهاب فيها على أنه "منخفض جداً.ويصنف المؤشر الذي يصدر للسنة السابعة على التوالي 163 دولة، وفقًا للتأثير النسبي للإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار عدد الحوادث الإرهابية والوفيات الناجمة عن الإرهاب والقيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالممتلكات.وقد شمل التقرير هذا العام ثلاث دول عربية، هي العراق وسوريا واليمن ضمن الدول العشر الأكثر تأثرًا بالإرهاب.وأوضح تقرير هذا العام أيضاً أن جماعة طالبان تفوقت على تنظيم داعش الإرهابي باعتبارها أكثر الجماعات الإرهابية دموية في العالم، حيث كانت مسؤولة عن 38% من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب، مما يجعل أفغانستان الدولة الأكثر تضررًا من الإرهاب في العالم.

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