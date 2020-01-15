المالكي يبحث مع سفيريّ واشنطن وباريس الأوضاع السياسية والصراع الأمريكي الإيراني

2020/01/15 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، مع سفيريّ الولايات المتحدة وفرنسا الأوضاع السياسية والصراع الأمريكي الإيراني وانعكاساته على العراق.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد، في لقائين منفصلين سفيريّ الولايات المتحدة ماثيو تولر، والفرنسي برونو أوبير، وبحث معهما مستجدات الاوضاع السياسية وتداعيات الأزمة التي تشهدها المنطقة إثر الصراع الأمريكي الإيراني".وأكد المالكي، بحسب البيان، على أن "العراق يسعى لتعزيز علاقاته مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات".وشدد على "ضرورة العمل على تجنب التصعيد والسعي لقيام جميع الدول، وخصوصا الدول الأوروبية بدورها بدعم العراق ونزع فتيل الأزمات وتجنيب العالم الصراعات والحروب".

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