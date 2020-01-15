2020/01/15 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والسفير الألماني في العراق اوله دييل، قرار البرلمان بإجلاء القوات الأجنبية من البلاد.

وأكد الكعبي خلال اللقاء، أن قرار مجلس النواب الأخير الخاص بإجلاء القوات الاجنبية بشكل كامل، جاء بعد سلسلة من الخروقات للسيادة العراقية والتصرفات المنفردة للقوات الاميركية داخل البلاد، مبينا أن القرار النيابي الأخير سيسمح بإعادة النظر في طبيعة التعاون العسكري والأمني وتنظيمها، مع الدول الصديقة مستقبلا، عدا الولايات المتحدة الأميركية.

ودعا الكعبي الحكومة الألمانية الى مزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع العراق وعدم الاقتصار على قطاعي الطاقة والصناعة للنهوض بالبلاد.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي والسفير الألماني يبحثان قرار البرلمان بإجلاء القوات الأجنبية من البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي والسفير الألماني يبحثان قرار البرلمان بإجلاء القوات الأجنبية من البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).