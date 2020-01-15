تشكيل مجلس عراقي يشرف على تنفيذ الاتفاقية الصينية.. موسع

2020/01/15 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، تشكيل مجلس إداري عراقي يتولى إدارة وتنفيذ ومتابعة الاتفاقية مع الصين.

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