سعيد الكحل - خلفيات مهاجمة الريسوني للحموشي.

2020/01/15 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل هاجم سليمان الريسوني في مقالة له بتاريخ 8 يناير2020 السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني بخلفيات دنيئة أبعد ما يكون عن المهنية والموضوعية .لم ينطلق سليمان الريسوني في هجومه على السيد الحموشي من تقصير مهني أو اختراق إرهابي أو مافيوزي للأجهزة الأمنية ، بل حرّكته دوافع ذاتية وأخرى إيديولوجية سرعان ما انفضح خُبْث المسعى وسوء الطوية .1 ـ الدوافع ......

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