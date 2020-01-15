#سعيد الكحل - خلفيات مهاجمة الريسوني للحموشي.


#سعيد الكحل - خلفيات مهاجمة الريسوني للحموشي.
2020/01/15 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل هاجم سليمان الريسوني في مقالة له بتاريخ 8 يناير2020 السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني بخلفيات دنيئة أبعد ما يكون عن المهنية والموضوعية .

لم ينطلق سليمان الريسوني في هجومه على السيد الحموشي من تقصير مهني أو اختراق إرهابي أو مافيوزي للأجهزة الأمنية ، بل حرّكته دوافع ذاتية وأخرى إيديولوجية سرعان ما انفضح خُبْث المسعى وسوء الطوية .1 ـ الدوافع ......

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