2020/01/15 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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عبد المهدي: اغلاق المدارس وفرض رأي معين امر غير مشروع ولن نقبل بأي سلاح خارج اطار الدولة

يتبع ........

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، المديرية العامة للتقويم والامتحانات، يوم الاحد الموافق 16 شباط 2020، موعداً لبدء العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف السنة والكورس الاول.

وقالت التربية في بي

بغداد اليوم- خاص

نفى القيادي بالحشد الشعبي، فاضل الكرعاوي، الاربعاء (15 كانون الثاني 2020)، انتقال قيادات في الحشد إلى إيران، بعد اغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وقال الكرعاوي لـ(بغد

بغداد اليوم – متابعة

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، الاربعاء 15 كانون الثاني 2020، أنه لن يتخلى عن العراق الذي عانى لـ 4 عقود من الحرب والعقوبات.

وحذر عبد الله الثاني، خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبوغ الفرنسية، م

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