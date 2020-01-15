2020/01/15 | 17:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، انه سيتم فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد الاسبوع القادم بتوقيتات محددة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح المنطقة الخضراء الاسبوع القادم بتوقيتات محددة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح المنطقة الخضراء الاسبوع القادم بتوقيتات محددة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).