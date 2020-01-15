الحكومة الروسية تعلن استقالتها

2020/01/15 | 17:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، عن استقالة حكومته بكامل قوامها.وقالت وكالة سبوتنك الروسية، إن “بعد رسالة بوتين للجمعية الفيدرالية الروسية، اعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف عن استقالة الحكومة بكامل قوامها.من جانبه، طالب الرئيس الروسي فلادمير بوتين الحكومة المستقيلة باداء واجباتها كاملة حتى تشكيل حكومة جديدة.

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