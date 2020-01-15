الادعاء العام اللبناني يوجه تهمة “القتل العمد” على زوج الفنانة نانسي عجرم

2020/01/15 | 17:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعت النيابة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بجناية القتل العمد، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة، في قضية إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين.وبحسب وسائل اعلام لبنانية، ادعت القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان، على فادى […]

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