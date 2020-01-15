المالكي لسفيري أميركا وفرنسا: يجب العمل على تجنيب العالم الصراعات والحروب

2020/01/15 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لسفيري أميركا وفرنسا، ضرورة تجنيب العالم الصراعات والحروب.

وقال المالكي خلال استقباله لسفيري الولايات المتحدة وفرنسا في لقاءين منفصلين، إن العراق يسعى لتعزيز علاقاته مع جميع دول العالم، على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة العمل على تجنب التصعيد، والسعي لقيام جميع الدول، وخصوصا الدول الأوروبية، بدورها بدعم العراق ونزع فتيل الأزمات، وتجنيب العالم الصراعات والحروب، إثر تزايد الصراع الأميركي الإيراني.

و أبدى السفيران اهتمامهما بالوضع العراقي، وضرورة التهدئة وإبعاد العراق عن الصراعات واحترام سيادته ووحدة أراضيه.

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