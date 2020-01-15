اسم جديد لمستشفى الجملة العصبية في بغداد.. من هو سعد الوتري؟

2020/01/15 | 17:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الدكتور سعد الوتري من اعلام وعمالقة الطب في العراق واستشاري واستاذ جراحة الجملة العصبية والدماغ في العراق ، وهو نجل هاشم الوتري ولد في بغداد سنة 1933 تخرج من كلية طب بغداد سنة 1957.حصل على درجة زمالة كلية الجراحين الملكيه في ادنبره سنة 1962 ( FRCS ) وتدرب على جراحة الجمله العصبيه في […]

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