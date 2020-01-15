ابرز ما تحدث به الحكيم وآل ثاني اليوم في بغداد

2020/01/15 | 18:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكّد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة، والارتقاء بها إلى […]

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