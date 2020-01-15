الاعمار تكشف نسبة تنفيذ مشروع حيوي لتخفيف الزخم المروري ببغداد

2020/01/15 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاربعاء، مواصلتها تنفيذ مشروع تقاطع جنوب بغداد الاستراتيجي، ضمن طريق دورة- يوسفية للمرورالسريع بنسبة انجاز 10% للمرحلة الاولى و23% للمرحلة الثانية.

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