بالوثيقة.. المركزي يخاطب الخارجية بشأن قناةMtv

2020/01/15 | 18:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه البنك المركزي كتاب الى وزارة الخارجية طالبا منها مخاطبة السلطات اللبنانية بخصوص التقرير الذي عرضته قناةMtv اللبنانية عن البنك المركزي وعمليات تهريب الدولار .

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