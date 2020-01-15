المالكي يلتقي السفيرين البريطاني والفرنسي: ندعو أوربا بدعم العراق ونزع فتيل الأزمات

2020/01/15 | 18:09 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، ضرورة العمل على تجنب التصعيد، داعياً الدول الأوروبية إلى دعم العراق ونزع فتيل الأزمات.وقال مكتب المالكي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم، في لقاءين منفصلين سفيري الولايات المتحدة وفرنسا لدى العراق”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال ...

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