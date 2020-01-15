الحلبوسي يؤكد لوزير الخارجية القطري التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية

2020/01/15 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية، فيما اشار الى ان العراق لن يكون طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي.وقال بيان لمكتب رئيس البرلمان ان” الحلبوسي بحث خلال استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون […]

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