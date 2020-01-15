رسالة إلى الصدر عن “المليونية”.. احمد ملا طلال

2020/01/15 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الإعلامي احمد ملا طلال: رسالة مفتوحة إلى سماحة السيد مقتدى الصدر: السلام عليكم ورحمة الله لا شكّ في مواقفكم الرافضة للإحتلال وتواجد الغرباء على أرض الوطن وحرصكم على نجاح الثورة الإصلاحية.وسماحتكم يعي تمامًا خطورة الإحتكاك، على السلم الأهلي.أقترح على سماحتكم أختيار مكانٍ غير التحرير لدعوتكم المليونية.رسالة مفتوحة إلى سماحة السيد مقتدى […]

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