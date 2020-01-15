الخزانة الأميركية: نتوقع إعادة فرض عقوبات دولية على إيران بعد تفعيل آلية فض النزاع

2020/01/15 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه سيتم إعادة فرض عقوبات دولية على إيران سريعا، نظرا لتفعيل آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي مع إيران رسميا.

وأكد منوتشين في تصريح، أن الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا أصدرت بيانها الخاص بإطلاق آلية تهدف للمساعدة في فرض الاتفاق النووي مع إيران، لافتا الى ان واشنطن تطلع الى العمل مع الدول الثلاث بالسرعة الممكنة، لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سريعا.

وجاءت هذه التصريحات بعد اتخاذ طهران للخطوة الخامسة والأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

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