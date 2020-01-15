2020/01/15 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للدماء ثمن يا أيها البرلماني – شامل بردان بدءً، رسميو العراق، لا يعترفون الا بأخطاء الغير ففي مصلحتهم، فيوهموا الناس بأنهم خير خلف لاسوأ سلف يتهمون الغير، يستعينون بالغير القوي لضرب خصومهم في الداخل، يغتنون ويستغلون المناصب، ويقابلون مطاليب الناس بالكلام الذي لا ينفذ، يتصارعون عبر التصريحات، فتفيض بهم اخبار الاعلام محذرين كاشفين متهمين مؤيدين […]

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