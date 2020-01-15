2020/01/15 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة من الشهيد احمد عبد الصمد – سعد محسن خليل ايقونة الموت تجربة يتم من خلالها الاقتراب والتقرب من الاحداث التي تبرز كانها قريبة من الموت وفقدان الوعي والتي يمكن للانسان ان يحس بها وهو على متن فقدان وجوده وحتما كان الشهيد البصري احمد عبد الصمد قد جسد في موته صوتاًمخنوقا ًوهو ينادي امه […]

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