2020/01/15 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل وقفص الإتهام – عبد الحسين شعبان أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تنوي فتح تحقيق شامل يخص (جرائم الحرب الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.جاء ذلك في بيان أصدره مكتب السيدة فاتو بنسودا مدعي عام المحكمة ، الذي أثار ردود فعل “إسرائيلية” رسمية وغير رسمية غاضبة لدرجة الهستيريا وذلك لأسباب عديدة منها: الأول- إن هذا […]

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