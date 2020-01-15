بالوثائق: موقع “كلمة” يكشف حقيقة قضية “كلية الدراسات الإنسانية” ويثبت خلاف ما يدعيه مالكها

2020/01/15 | 18:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي وثيقة للمدير السابق لمؤسسة النجف الخيرية هاشم محسن شبر، ذكر فيها بعض الأمور فيما يخص هبته لكلية الدراسات الانسانية الجامعة والمؤسسة المذكورة في النجف الأشرف.[…]

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