بالوثيقة.. التربية تحدد موعد العطلة الربيعية

2020/01/15 | 18:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات ، يوم الاحد ١٦ من شباط الحالي موعداً لبدء العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف السنة والكورس الاول.[…]

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