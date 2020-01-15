2020/01/15 | 18:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

خاض برشلونة، اليوم الأربعاء، ثالث مران مع مدربه الجديد كيكي سيتين، وذلك استعدادًا لمباراة غرناطة في الليجا، والتي ستقام يوم الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تدرب الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، مع اللاعبين بشكل طبيعي، وبات جاهزًا لخوض مواجهة غرناطة.

وغاب تير شتيجن عن أول مباراتين لبرشلونة بعام 2020، أمام إسبانيول في الليجا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وأمام أتلتيكو مدريد في السوبر، وخسرها البارسا 3-2.

من ناحية أخرى، قام البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة، والذي شارك مع الفريق في مران أمس الثلاثاء، بخوض جزء بسيط من تدريب الأربعاء.

ويغيب ميلو منذ مباراة أتلتيكو مدريد في الليجا، في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه دخل المرحلة النهائية من التعافي.

ويمكن لآرثر أن يغيب عن مواجهة غرناطة، على أن يعود للظهور في مباراة الكأس ضد إيبيزا يوم الأربعاء القادم أو ضد فالنسيا في الميستايا يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ولن يشارك ريكي بويج اليوم مع الفريق الثاني لبرشلونة ضد بادالونا على ملعب يوهان كرويف، لأنه يتمرن مع الفريق الأول طوال الأسبوع، وقد يتواجد في القائمة مع إيقاف فرينكي دي يونج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترشتيجن يعود للبلوغرانا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترشتيجن يعود للبلوغرانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).