الجوية: لن نستغني عن اي لاعب وهناك استقطابات جديدة

2020/01/15 | 18:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت ادارة نادي القوة الجوية بكرة القدم عن عدم نيتها التفريط باي لاعب.





وقال مشرف الفريق مهدي جاسم لاعلام النادي بأن "الصقور يواصل التحضير لمسابقة دوري الكرة الممتاز على الرغم من عدم معرفة الجميع بالالية التي ستتبع فيها".

ونفى جاسم جميع الأنباء التي تحدثت عن إنتقال أو الاستغناء عن أي لاعب في الفترة المقبلة".

واكد مهدي نية الكادر التدريبي مؤكدا استقطاب لاعب او لاعبين خلال الفترة المقبلة".

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