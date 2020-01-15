الحلبوسي يؤكد لوزير الخارجية القطري ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية

2020/01/15 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وخفض التصعيد في المنطقة.وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان صحفي تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان رئيس مجلس النواب استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكد خلال اللقاء على إدانته انتهاك السيادة العراقيةورفض الحلبوسي، استخدام البلاد ساحةً لتصفية الحسابات، أو ان يكون العراق طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي،واكد على التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية.وحثَّ الحلبوسي على أهمية أن تلعب دول المنطقة دورا مهما في تخفيف حدة التوتر الحاصل فيها، مع ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية وسياسة المحاور، من أجل تحقيق الأمن الداخلي الذي ينعكس على أمن المنطقة كلها.ودعا الحلبوسي إلى تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وقطر، وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال، ومساهمة المستثمرين في إعادة إعمار العراق، والاستثمار في مجالات متعددة.من جهته، عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن دعم بلاده للعراق وشعبه وسيادته ووحدة أراضيه. واشار إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية؛ لخفض حدة التوتر، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

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