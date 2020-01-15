الطيران البحريني يعاود رحلاته الى النجف

2020/01/15 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت شركة "طيران الخليج" البحرينية، اليوم الاربعاء، أنها ستقوم بتشغيل رحلاتها من مطار النجف الدولي إلى مطار البحرين الدولي في الفترة من 16 إلى 21 كانون الثاني الجاري.وذكرت الشركة بحسب وسائل اعلام بحرينية، انها ستقوم بنقل مسافريها الموجودين حاليًا في العراق، حيث ستكون معظم هذه الرحلات بنفس أرقام الرحلات وفي الوقت نفسه للجدولة الأصلية.وأكدت أيضًا أن جميع المسافرين الذين لا يحملون تذاكر الشركة، والذين سافروا إلى العراق براً أو مع شركات طيران أخرى، سيتمكنون من شراء تذاكر سفر من مطار النجف الدولي على متن أي رحلة تابعة لها خلال الفترة المذكورة.وأفادت الشركة بأنها تعمل عن كثب مع سفارة البحرين في العراق وقنصيلتها في النجف للتواصل مع مسافري طيران الخليج الراغبين في العودة إلى المملكة.وبينت أنها تضع دائمًا سلامة مسافريها وطاقمها الجوي في قمة أولوياتها في ظل الظروف والأوضاع الراهنة.

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