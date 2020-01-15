نائب يطالب بوضع حد للانتهاكات التي تحدث في سنجار ويؤكد: سنتخذ الإجراءات اللازمة

2020/01/15 | 18:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب ممثل الكوتا الايزيدية في مجلس النواب العراقي، النائب صائب خضر، اليوم الاربعاء، بوضع حد للانتهاكات التي تحدث في سنجار من خلال استهداف القضاء بطائرات مجهولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة مجدداً لمحاولة انهاء مايحدث.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "طائرات مجهولة كما وصفتها خلية الاعلام الامني العراقية، استهدفت اليوم احدى المجمعات الأيزيدية (مجمع حطين )الواقع في ناحية الشمال في قضاء سنجار"، لافتا الى انها ل"يست المرة الاولى التي يتم فيها استهداف قضاء سنجار من قبل طائرات لايتم الافصاح عنها رسمياً من قبل الجهات العراقية المختصة".

واوضح انه "وقد ادى هذا العمل المنتهك للأجواء الوطنية والسيادة العراقية الى حدوث خسائر في الأرواح واستشهاد الأبرياء من الايزيدية ناهيك عن حالة الهلع والخوف التي حدثت بين الأهالي"، موضحا ان "السيادة العراقية التي تتحدث بها القوى السياسية والحكومة العراقية لا تتجزء فسنجار ارض عراقية ومايحدث عليها اليوم يشابه ماحدث من عمليات استهداف وخرق للسيادة في مناطق عراقية اخرى فالنفس والارض العراقية واحدة ولايمكن ان يتم التمييز بين شهداء الوطن واراضيه ايضاً".

وتابع "وفي الوقت ذاته ندين ونستنكر هذا العمل العدواني و نستغرب ايضاً صمت الحكومة اللامبرر من هذه العمليات التي تستهدف قضاء سنجار بين فترة واخرى، وعدم الاعلان عن تفاصيل هذه العمليات بشكل واضح ورسمي على الرغم من كوننا فاتحنا الحكومة والجهات المعنية رسمياً وشفاهياً واعلامياً بضرورة حسم موضوع سنجار والملفات العالقة بهذا القضاء وانهاء التدخلات الدولية والإقليمية على هذه الارض والعمل على ابعادها عن النزاعات المحلية لما اصابها من جرائم وتدمير لبنيتها التحتية، ولكننا لم نرى اي استجابة او اهتمام لملف سنجار من قبل الحكومة ولا يوجد لديها أي آليات جدية لحسم ملف هذا القضاء المنكوب".

واضاف ان "استمرار هذه الاعمال والتصرفات العسكرية وعمليات القصف يمثل انتهاك للسيادة العراقية ويخلق حالة من الفوضى في القضاء ويعيق الجهود لأستقراره وعودة النازحين اليه وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للايزيديين في سنجار ، خاصة وان المؤسسات الحكومية تدعو دائماً وفي اكثر من مناسبة لجهودها في اعادة النازحين وان عدم وضع حد لهذه الانتهاكات يعيق عملياً من هذه الجهود".

واكد انه "من جانبنا سوف نتخذ كافة الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة مجدداً لمحاولة انهاء مايحدث من استهداف وانتهاكات وصراعات واختلافات إقليمية ومحلية على سنجار بشكل متكرر".

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