عاجل | وزير الخارجية القطري يصل أربيل بعد اختتام زيارته للعاصمة بغداد

2020/01/15 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

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اجلعاجل | وزير الخارجية القطري يصل أربيل بعد اختتام زيارته للعاصمة بغداد

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