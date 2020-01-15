2020/01/15 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصري محمد صلاح نجم ليفربول خارج اختيارات الجماهير بتشكيلة الويفا لعام 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجماهير تستبعد محمد صلاح من تشكيلة “ويفا” لعام 2019) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجماهير تستبعد محمد صلاح من تشكيلة “ويفا” لعام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).